2/4大福彩頭獎摃龜

2017-02-05

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000010期大福彩，頭獎摃龜，頭獎獎金1.75億元累入下期。此外，昨晚開獎的第106000030期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市中正區懷寧街76號宏運彩券行。