米穀消費直落 請叫賣哥來銷

2017-02-05

國人消費米穀產量近年遞減嚴重，農糧署昨在台北車站舉辦「嚴選特色米穀雜糧精品推廣活動」，邀請叫賣哥「葉昇峻」與藝人「馬力歐」推廣國產米，讓民眾了解，國產米透過創意設計，也可做出米餅乾、輕乳酪米蛋糕等美味糕點。

農糧署糧食產業組組長林傳琦指出，過去國人飲食習慣多以米飯為主食，民國70年每人每年米穀消費量曾高達100公斤，但去年僅有45公斤，主要原因與國人飲食西化有關。

（記者林彥彤）