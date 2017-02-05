「政府廣告費太多」 黃春明促投資教育

2017-02-05

宜蘭縣籍知名作家黃春明昨返鄉出席《聽說讀寫黃春明》新書發表會，身兼總統府國策顧問的他說，有很多建言要給總統蔡英文，像是政府廣告費太多了，如果拿來投資教育，可讓孩子更有發展。

黃春明還談到農業發展，他說，電子的時代、數位的時代都可成為過去式，農業的時代不能結束，台灣不能沒有農業。

（記者林敬倫）