電子票證學生證 花東拚今年普及

2017-02-05

2015年全台各縣市公共運輸市占率中，嘉義市與花蓮縣僅3.7％、台東縣4％。交通部今年將於花東地區辦理電子票證結合學生證專案計畫，兩縣69所國、高中共3萬5000名現有學生，以及106年至108年每年約1.1萬名新入學學生，所有學生證都將具備電子票證功能。交通部希望透過增加電子票證持有率，提升民眾搭乘大眾運輸的便利性，進而提升公共運輸使用率。

交通部公路總局表示，該計畫3年總經費約6、7百萬元，預計今年暑假前，就能將既有學生的學生證更換為電子票證。

（記者鄭瑋奇）