| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

電子票證學生證 花東拚今年普及

2017-02-05

2015年全台各縣市公共運輸市占率中，嘉義市與花蓮縣僅3.7％、台東縣4％。交通部今年將於花東地區辦理電子票證結合學生證專案計畫，兩縣69所國、高中共3萬5000名現有學生，以及106年至108年每年約1.1萬名新入學學生，所有學生證都將具備電子票證功能。交通部希望透過增加電子票證持有率，提升民眾搭乘大眾運輸的便利性，進而提升公共運輸使用率。

交通部公路總局表示，該計畫3年總經費約6、7百萬元，預計今年暑假前，就能將既有學生的學生證更換為電子票證。

（記者鄭瑋奇）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：電子票證學生證 花東拚今年普及


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.