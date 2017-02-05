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台北書展義賣 號召捐書助偏鄉

2017-02-05

〔記者楊綿傑／台北報導〕家中的舊書也可以化成協助弱勢的力量！台北茉莉二手書店與家扶基金會合作，將於今年台北國際書展舉辦珍本古籍公益拍賣會，同時也號召民眾於書展捐出舊書，盈餘將捐助弱勢孩童及建置偏鄉圖書室。

珍本古籍分別由茉莉二手書店與中國北京立體書博物館館長文自秀提供，昨、今兩天預先展覽，2月11日將於世貿中心台北國際書展中拍賣。拍賣的珍本古籍約有50多種，包括許多名家的簽名本、日文刊本、立體書、雕刻及藏書票等。

同時，國際書展期間，只要捐一本舊書至茉莉二手書攤位，茉莉將把所估金額捐給家扶基金會建置偏鄉圖書室，也提供禮券回饋捐書者。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，家扶第一次跟茉莉合作，今年只要到茉莉書店賣1本二手書，茉莉就會捐1元給家扶，如果民眾將賣舊書所得全數捐給家扶，茉莉還會加碼3分之1捐出。

林秀鳳說，捐款都將用於家扶偏鄉的中心，進行「閱讀計畫」，透過建置閱讀場地、豐富閱讀素材、設計遊戲與方案，讓弱勢孩童與社區孩童及家長，都有興趣接觸閱讀，呼籲大家一起響應「捐舊書、惜舊物，傳愛到家扶」。

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  • 台北茉莉二手書店與家扶基金將於今年台北國際書展共同舉辦「為愛與書尋找生命落腳處，傳愛到家扶」珍本古籍公益拍賣會。（記者楊綿傑攝）

    台北茉莉二手書店與家扶基金將於今年台北國際書展共同舉辦「為愛與書尋找生命落腳處，傳愛到家扶」珍本古籍公益拍賣會。（記者楊綿傑攝）

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標題：台北書展義賣 號召捐書助偏鄉


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