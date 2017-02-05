頭一遭！學測國文作文 英文作答

2017-02-05

〔記者林曉雲／台北報導〕今年大學學測國文科作文題目為「關於經驗的N種思考」，閱卷召集人、台灣師範大學國文系教授顏瑞芳昨天表示，因論述範圍相對較寬，考生整體表現比去年好、分數也會提高；不過，今年也首次出現一名考生通篇用英文作答，還要討論如何給分。

顏瑞芳指出，題目說明雖未要求考生用中文寫作，但畢竟是考國文科，大考中心將開會討論如何給分，幫忙翻成中文也是可能的選項之一，但初評該篇英文寫作內容似乎文不對題，不排除是亂寫。

網友則意見分歧，很多人的第一反應是：「這有什麼好討論的？這是國文科ㄟ，當然給零分啊！」也有網友認為，國文作文題目自己都出現英文字母「N」，學生用英文作答也不能說他錯。

國文科寫作總分27分，顏瑞芳說，考生多選擇與自身有關的經驗為例，只要寫得生動，由經驗延伸思考所得的教訓或啟發，即可獲得不錯的分數。

英文寫作是以四格漫畫引導學生寫全家出遊遇到塞車，英文科閱卷召集人、台師大英語系教授陳秋蘭表示，有考生融入如多元成家議題等時事，書寫車子經過市政府前，看到一大群人在抗議，全家就下車參加抗議等，只要符合邏輯與文法，拼字正確，分數都會不錯。