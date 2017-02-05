白河台影文化城 元宵後熄燈

2017-02-05

〔記者楊金城／台南報導〕台南市白河區六溪里的台灣電影文化城，因地主收回土地，2月13日就要息影關門，10多名員工依依不捨；董事長林士榮表示，影城的上千套戲服、道具、飾品，都要大拍賣。

台影文化城的前身是「六溪影城」，20多年前由導演李岳峰為籌拍《愛》與《緣》兩大8點檔連續劇，耗費鉅資在35公頃土地搭蓋場景，後來對外開放，也供拍片。但片廠經營不易，幾次換人經營，林士榮11年前接手。

林士榮掌舵初期，台影文化城有過榮景，曾有一天2萬人入園的紀錄，之後每況愈下，今年過年期間稍好，一天約1、2千人入園。

10日起拍賣道具、戲服

據統計，在台影文化城拍攝超過兩百多部電影、電視連續劇，包括大愛台的《走過好味道》、《路邊董事長》，公共電視台《祖師爺的女兒》、《阮嬤是鬼》，台視《星星知我心》、《江山樓》，民視《意難忘》、《富貴在天》、《又見阿郎》，三立《戲說台灣》等。

林士榮說，內心不捨也要放手，影城內所有可以賣的東西都要拍賣，包括戲服、骨董原木桌椅、骨董留聲機、道具擺設及牛車等，選定在2月10、11、12日拍賣，歡迎大家來撿便宜；大明星坐過、摸過、穿過、用過的東西，值得收藏。

遊客對於影城要收攤息影都表示好可惜，10多名員工過完元宵將失業，他們說，老闆比他們更不好受。林士榮夫婦表示，將帶員工環島旅遊散心，答謝員工的支持。

林士榮指出，已在附近找到9公頃土地，將另起爐灶蓋新影城，興建迷你版萬里長城、紫禁城等。