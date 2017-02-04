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〈健康充電站〉胸腔保健講座

2017-02-04

洪鈞培文教基金會2月12日上午10時至12時，在國父紀念館演講廳（台北市仁愛路四段505號）舉辦「身心健康‧快樂生活」講座。

由耕莘醫院院長馬漢光主講「胸腔健康‧快樂生活」。

洽詢電話為（02）2395-5212洪鈞培文教基金會、（02）2758-8008國父紀念館。

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