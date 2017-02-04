簡單7撇步 讓寶寶愛上洗澡

2017-02-04

圖‧文／莊偉男

常有家長反映：「孩子都不喜歡洗澡，每次一叫他洗澡，就會開始發脾氣或哭鬧，有什麼方法可以讓小朋友愛上洗澡呢？」

其實要讓小朋友愛上洗澡很簡單，以下有幾個建議可供參考：

●是否每次洗澡的時間點不對？例如：小朋友正玩得開心時，突然打斷，或是每天洗澡的時間不固定，建議家長可以固定每天洗澡的時間。

●可在洗澡前去播放一些洗澡有趣的影片或動畫，讓孩子知道洗澡是一件好玩且有趣的活動，甚至可以跟孩子說「要去玩水了」或「嚕拉拉了」，用其他有趣的名字來代替洗澡的名稱。

●準備一些洗澡用的玩具，例如：黃色小鴨、挖沙玩具、水槍、空瓶子、小水瓢或是小朋友喜歡的玩具皆可。先跟小朋友玩倒水、盛水、噴水、舀水的遊戲，或是可以假裝幫玩具洗澡、擦乾淨等遊戲，讓小朋友覺得有趣、好玩，增加洗澡的動力。

●洗澡水的水溫、浴室空間等都要注意，有時浴室內的溫度過高或過低，都有可能會讓孩子感到不舒服而不願配合洗澡。

●使用的沐浴乳或肥皂需符合孩子的肌膚。此外，沐浴乳也可以挑選小朋友喜歡的味道，讓洗澡跟一些愉快的經驗做連結。

●幫孩子洗澡時要溫柔，可以使用水瓢舀水沖水；若是淋浴時，不宜使用太強的水柱，以免造成小朋友有不愉快的經驗，而討厭洗澡。

●觀察孩童是否對於平常身體或臉頰的碰觸不喜歡，洗臉、洗頭會有排斥或哭鬧的情形，若發現有此行為，且持續一陣子了，則需想到是否有觸覺防禦的問題，需至醫院做一評估檢查。

（作者為衛福部桃園醫院兒童發展聯合評估中心職能治療師）