8旬老農腹痛 一查才知罹肝癌

2017-02-04

記者謝介裕／南投報導

千萬別輕忽腹痛症狀！

8旬黃姓老農去年12月常出現腹部悶痛症狀，原以為是吃太多而調整飲食，多吃蔬果、少魚肉，但狀況仍未改善，上個月痛到幾乎昏厥，才在家人陪同下到醫院急診。

檢查後才知罹患肝癌，經手術切除約5公分的腫瘤後，術後狀況良好，病情也暫獲控制。

本身是肝膽腸胃專科醫師的南投醫院院長洪弘昌指出，肝臟是沉默的器官，初期沒有特別明顯的症狀，往往是擴散後才被發現，老農的腫瘤因長在肝臟表層的包膜，加上腫瘤增大時剛好頂到胃部，才產生腹痛症狀，是少數在癌細胞未擴散前就被診斷出肝癌的幸運兒。

黃姓老農年事已高，但身體仍十分硬朗，得知罹患肝癌，十分震驚，幸好癌細胞未擴散。在南投醫院外科主任李博彰手術切除腫瘤後，已無大礙。

洪弘昌說，治療肝癌方法很多，包括：部分肝切除或肝移植手術、放射治療、標靶治療等，可視病情需要選擇單一或多項治療。

要提醒的是，長期酗酒、罹患B型、C型肝炎、肝硬化、血色素沉著症、潰瘍性結腸炎、膽管反覆發炎等，是罹癌高危險族群，更應養成定期健康檢查及篩檢的好習慣。

除此之外，若有體重突然下降、腹脹、噁心、發燒、嘔吐等異常情形，應儘速就醫，以便早發現、早治療。