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政策成功的關鍵 加強尊重動物生命教育

2017-02-04

〔記者陳紜甄、蔡清華、翁聿煌、黃鐘山、周敏鴻／綜合報導〕宣導寵物節育、多元認養、精準捕捉，流浪犬零撲殺政策上路，雙北、桃園、台中、台南、高雄等市都使出渾身解數，希望成為動物友善城市，但主管機關都坦言：「加強民眾動物生命教育，才是政策能否成功的關鍵。」

北市府早在一○二年二月就已執行零撲殺政策。產發局動保處長嚴一峯表示，執行原則是不撲殺健康的動物，罹患重病或重傷的犬貓，經獸醫師判定，才會執行安樂死。零撲殺政策實施以來，收容所犬貓並無爆滿現象。

參考國外經驗 北市擬推寄養家庭

北市府未來會參考國外保母計畫，推動「四隻以內的寄養家庭制度」，並由政府編列預算補助，提高民眾寄養意願，最快明後年可實施。

高市三年前就已執行零撲殺的政策，去年完成燕巢動物保護關愛園區，推動校園友善犬及消防局搜救犬計畫，也與寵物業者合辦「寵物認養公益櫥窗」等，執行成效頗受好評。

新北市一○四年實施零安樂死政策，一○五年認養率高達九十四．三％，新北市動保處長陳淵泉說，宣布零安樂死政策至今，八處動物之家收容數都降低，也透過行為矯正將流浪犬貓培訓成伴讀犬、老人陪伴犬及校犬。

台中市動保處則以絕育為源頭管理首要政策，也增加認養動物媒合管道，營造優質的動物收容所環境。

桃園市動物保護教育園區有五百隻犬貓的收容量，目前正新建舍房，明年五月完工後可將收容量提升到一千一百隻，有信心達到零撲殺目標，同時不會出現犬貓爆量的負面影響。

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  • 高雄市府與寵物業者合作開「認養站」，執行成效頗受好評。（記者蔡清華攝）

    高雄市府與寵物業者合作開「認養站」，執行成效頗受好評。（記者蔡清華攝）

  • 推動零安樂前提是民眾零棄養，新北市民都得養成正確飼養動物態度。（記者翁聿煌攝）

    推動零安樂前提是民眾零棄養，新北市民都得養成正確飼養動物態度。（記者翁聿煌攝）

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相關關鍵字： 多元認養 尊重動物生命 流浪動物零撲殺 精準捕捉 零撲殺
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