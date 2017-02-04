新政陣痛症候群//北狗南送 台南反成棄置天堂
〔記者洪瑞琴、蔡清華、黃鐘山、周敏鴻、曾迺強／綜合報導〕實施零撲殺政策後，台中市動保處研判最壞情況可能犬隻滿街跑、噪音、排泄物、追人車、咬人問題造成民怨，收容所大爆籠，也造成動物福利下降。
率先實施「零安樂死」的台南市，在新政策上路前，幾乎成為外縣市毛小孩「棄置天堂」，民間私人收容場去年一年就暴增三千多隻，都是新政陣痛症候群。
台中市動保處表示，零撲殺政策配套措施因應時間不足，建議動物保護須自教育著手改變未來，階段性犬貓絕育計畫、地方動物保護機關增編人力經費或提高位階等，是未來努力目標。
台南市長賴清德昨呼籲，外縣市別再放毛小孩到台南來，台南私人收容場優先收容本地毛小孩，每一個城市要自己想辦法處理問題，南市樂意提供經驗作法。
賴清德端出「人性化的動物保護政策」等作法，包括主動幫毛小孩「找頭路」，變身工業區「保全犬」、派出所「警犬」或老人院、學校的「開心犬」，多元認養管道。
另，南市將在六甲飛彈營區舊址籌設全國首座「毛小孩運動及教育園區」，也要成立動物福利基金，解決民間私人收容場「單打獨鬥」困境。可是地方擔心帶來環境問題，動保處仍積極與地方持續溝通。
桃市若要增加收容量 人力恐吃不消
桃園市動物保護園區目前人員「滿編」，共三名獸醫師、一名機動支援獸醫師，還有十四名員工。動保處人員坦言，園區目前收容四百餘隻流浪犬貓，還要負責認養媒合等業務，未來若要增加收容量，人力根本無法負荷。
嘉義縣家畜疾病防治所去年運送犬隻，卻造成四十二隻流浪狗熱衰竭死亡事件，所長李建霖表示案件仍在偵辦中，已重新整頓位於民雄鄉的流浪動物中途之家，力求環境整潔，並在運送流浪動物專車裝監視器監控，「會配合政策，力求零撲殺、零安樂死」。
高市府動保處副處長段奇漢說，目前各縣市動物保護及收容管理行政體制，均由公職獸醫師充任，客觀而言，非其專業所學，強加其身並委以重任，導致獸醫本身專業荒廢，無法分配太多時間照顧所內需醫療動物。
高市公立動物收容所三年前已達零安樂死目標，一般民眾對中大型犬貓較無領養意願，將產生收容空間不足問題，此為潛在隱憂。
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