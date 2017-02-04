美女獸醫死諫太震撼 同事拒絕再提起

2017-02-04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕有「美女園長」之稱的前桃園市動物保護教育園區園長簡稚澄，去年死諫政府推動「零撲殺」，令許多愛護動物的民眾震驚傷心。今天新法上路，簡稚澄同事說，發生憾事後，她的父母親和先生都非常傷心、低調，至今同事們也不敢提起舊事，無法得知他們對「零撲殺」政策上路的看法。

桃園市動物保護教育園區（動物收容所）的「美女園長」簡稚澄，去年五月吞下供犬隻安樂死的藥物自殺身亡，她留下遺書，表示熱愛動物，卻必須經常執行貓狗安樂死的任務，讓她非常難過，只好結束自己的生命，提醒世人「生命沒有不同」，盼政府重視動保的源頭管制。

三十二歲的簡稚澄畢業於北一女中、台大獸醫系，表現傑出，民國九十九年更以特考第一名的優異成績，前往偏鄉的桃園市動物保護教育園區服務。

她初任園長時還曾告訴媒體：「動物沒有心機、比人好溝通。」說自己非常喜歡在動保園區裡做教育與宣導工作，最後卻因工作壓力而尋短，讓認識她的人不勝唏噓。

桃園市議員王浩宇在臉書PO文懷念她，稱她是「一邊執行安樂死、一邊掉眼淚的仁者」。