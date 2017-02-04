流浪貓犬全面絕育需3億 人力問題更大

2017-02-04

〔記者吳欣恬／台北報導〕動保議題近年引發社會重視和關注，立委也頻頻主張修法，希望在零撲殺政策上路後，ＴＮＶＲ（誘捕、絕育、疫苗施打、回置）入法。不過動保團體普遍認為，絕育追不上流浪狗繁殖速度。農委會也坦言，不只錢不夠，獸醫人力更是大問題。

12萬隻流浪狗 一次只絕育一萬隻根本趕不及

關懷生命協會執行長何宗勳指出，零撲殺上路後，政府要有決心進行大規模絕育，考量動保經費有限，可以納入防疫概念，運用防疫經費協助，結合動保團體、獸醫師公會及替代役等，全面大規模進行流浪動物絕育，半年後各縣市政府再編列經費，持續兩三年就能看出效果。他表示，以全國推估約十二萬隻流浪狗而言，如果一次只絕育一萬隻，根本趕不上繁殖速度。

農委會畜牧處動保科長江文全說，公狗絕育費用約兩千元，母狗約三千元，全數絕育約需三億元。除了費用問題，一名獸醫加上兩位助手為一組，一個上午最多只能完成廿隻狗的絕育手術，目前國內執業獸醫師不到千人，要讓全國流浪狗全面絕育，任務相當艱難。

中華民國保護動物協會秘書長黃慶榮說，如果七隻狗有六隻結紮，一隻沒抓到，隔年可能就又生七隻，何況目前國內ＴＮＶＲ數量不到一半。

台灣動物社會研究會主任陳玉敏直言，狗每年生兩胎，要用ＴＮＶＲ控制流浪狗數量，須在半年內完成國內八十％的流浪狗絕育，根本不可能辦到，只會讓ＴＮＶＲ成為「永續愛心產業」。