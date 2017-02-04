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原民離島醫事公費生甄試 今年招50名

2017-02-04

為補足原住民及離島地區醫護人力，衛福部護理及健康照護司昨宣布，今年度的原住民及離島地區醫事人員養成計畫，將於本月16日開放網路報名，對象為離島生與原住民生，提供醫學、護理相關學系共50名公費生名額。

新生甄試招生簡章已公告在衛生福利部及委辦單位高雄醫學大學招生入學資訊網，考生自行下載簡章及網路報名。報名期間為2月16日至20日。

（記者吳亮儀）

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  • (取自高醫大官網)

    (取自高醫大官網)

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