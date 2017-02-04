失業勞工子女補助 20日起申請

2017-02-04

105學年度第二學期失業勞工子女就學補助，自2月20日開始申請，3月21日截止收件（以郵戳為憑）；可洽各縣市政府、勞保局各辦事處索取申請書表。勞動部免付費服務電話：0800-085151。

勞動部表示，就讀公立高中職子女每學期補助4千元，私立高中職子女每學期補助6千元，公立大專校院子女每學期補助1萬元，私立大專校院子女每學期補助2萬元。若獨力負擔家計或失業勞工有2名以上子女就讀大專校院，補助金額加給2成。

（記者黃邦平）