遠東接手馬金航線 16日復飛

2017-02-04

興航宣布停航後，離島航線由華信全力支援，遠東及立榮協助下，順利完成春節高峰期運輸任務，唯一缺口剩下馬公至金門航線，經地方人士極力爭取，確定於2月16日復飛，初期由遠東打頭陣，4月後由立榮接手。

被視為澎湖小三通空運命脈的馬金航線，去年底因興航突然宣布停航，遲遲無人接手，導致澎湖中國籍配偶及在中國經商的澎湖民眾無法借道金門直接返鄉，引發民怨。

（記者劉禹慶）