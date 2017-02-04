遠東接手馬金航線 16日復飛
2017-02-04
興航宣布停航後，離島航線由華信全力支援，遠東及立榮協助下，順利完成春節高峰期運輸任務，唯一缺口剩下馬公至金門航線，經地方人士極力爭取，確定於2月16日復飛，初期由遠東打頭陣，4月後由立榮接手。
被視為澎湖小三通空運命脈的馬金航線，去年底因興航突然宣布停航，遲遲無人接手，導致澎湖中國籍配偶及在中國經商的澎湖民眾無法借道金門直接返鄉，引發民怨。
（記者劉禹慶）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 原作者重新彩妝林默娘花車 鄉民驚艷：好太多了
- 母夢兩亡兒送妹妹來 「維冠寶寶」再誕生1位
- 拍過2百多部戲 台影文化城將休園拍賣道具
- 台南重現迎春牛祭典 古禮結合踩街
- 搶救「林默娘」 韋宗成：耗時7小時勾眼影、戴瞳片
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 加州大學畢典邀達賴喇嘛 中國留學生崩潰了
- 日職》比大谷翔平更有趣 美媒4000字長文介紹他
- 月光夢公園 醒時如夢時
- 激戰！農田水利會長改選 至少四搶一
- 金門玩偶慶元宵 造型暫保密
- 經典賽》郭總︰台灣隊士氣佳 赴澳找出「最佳陣容」
- Sorry告解室 一個女人的悔悟
- 立委蔣萬安 宜蘭設服務處
- 花燈下滿地垃圾 網友酸「最美風景」
- 遊樂設施甩飛女遊客身亡 驚悚影片曝光！
- 張善為癱3年病況好轉！復健有成腳掌可以動了
- 《延伸閱讀》傳藝中心超人氣 宜蘭景點第一名
- 陳子威槓「禁區猛獸」 璞園尾盤超車
- 舊制罷免今投票 大鵬里長：有信心不會過
- 《自畫像》暗喻台灣政治 國際影展大放異彩
- 澎湖百公頃花海 美到四月中
- 謝沛恩 揍人最過癮 衣架子撐起Balenciaga 使壞搞笑磨戲路
- 潘裕文聲援《黑貓》 11日陪粉絲看電影
- 吳克群喜會紅髮艾德 教台語拚外交
- 毒男腦內卡鐵片 涉連續縱火
- 嘉市垃圾週收5日 3月啟動
- 鳳凰城公開賽》潘政琮74桿 無法晉級決賽
- （獨家）Doris胖17公斤卸貨倒數 胎前教育是台語
- 改造兄弟投手群 銳威2步驟
- 自由廣場》「星光精神」值得台灣借鏡
- 男友猛求婚 王樂妍沒鑽戒不嫁
- 山友獲救掏現金答謝 墾丁警消堅辭大禮
- 朵朵小語 世界因你而存在
- 3年「跑」完台灣 大成國中讓學生愛運動
- 《台灣女網賽》莎法洛娃30歲生日 對決彭帥
- 川普防恐令一視同仁 前挪威總理訪美遭海關訊問
- 灌籃王拉文棄連霸 A.戈登坐二望一
- 再扛台灣隊長 大師兄練球狂轟
- 輔導金掛名案 文化部︰2周內重審
- 「外」援的美麗與哀愁 大威最懂
- 多家券商遭駭客攻擊勒索 刑事局追IP在羅馬尼亞
- 美經濟利多 歐股收高
- 白天遊嘉縣 晚上雲林賞燈會
- 工商團體 籲勞動部速提一例一休配套
- 康定艦跟監遼寧號遭反監控？國防部否認
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遠東接手馬金航線 16日復飛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分