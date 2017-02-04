熊本部長現身動漫節 大跳體操舞

2017-02-04

「2017第四屆台北國際動漫節」開展第二天，兩天總計參觀人潮20萬人，較去年成長5千人，提袋率也暴漲。《KUMAMON與藍蜜蜂》作者葉山祥鼎昨舉辦個人首場海外簽名會，熊本部長KUMAMON也現身，帶領現場鐵粉們大跳體操舞。

今天是週六假日，木棉花企劃《路人超能100》靈魂三劍客擊掌簽名會，邀請主角「影山茂夫」聲優「伊藤節生」、總監督「立川譲」及人物設定「亀田祥倫」首度來台與粉絲互動。

（記者林曉雲）