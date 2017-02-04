台鐵不加班行動 370人記曠職 最重免職

2017-02-04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵產業工會於春節期間發起「依法休假不加班」行動，台鐵局昨針對未到勤的三百七十多名員工發出曠職通知單，最重者將遭免職。台鐵產業工會批台鐵局違法濫權，交通部政次王國材指出，若這次不處分，可能引起模仿效應，未來連續假日交通疏運將面臨崩潰。

連曠四天 兩大過免職

台鐵春節期間有三百七十多人未依班表出勤。台鐵運務處長張錦松表示，沒有遞假單者大約有一半，當中又以曠職兩天與三天佔多數，少數連續曠職四天。依規定，曠職連續四天記兩大過，將予免職。員工在曠職通知單送達三天內，可以書面陳述理由。

台鐵產工理事長王傑表示，國定假日依法休假需經員工同意才可挪移，同時也要員工同意才能出勤。台鐵局秋後算帳，台鐵產工二月九日將走上凱道，絕不妥協。

台鐵局人事室代理主任卓有章說明，台鐵局員工為公務員兼具勞工身分，依照公務人員服務法第十一條規定，交通事業人員要輪班、輪勤；公務人員週休二日辦法第四條也明定，交通事業等單位要輪班，相關勞動條件依勞基法規定，輪勤輪班人員同時須受公務人員週休二日實施辦法規範，請假需依請假規則經主管同意方完成請假手續。

台鐵局並表示，現行全年「日夜休」三班制排班方式，是民國七十八年經勞資雙方協商所訂定，並有報勞工局備查。產工提出「日夜晨日夜晨例」兩輪一例班表，每週工時不到四十小時，且夜、晨班轉換休息時間不足，延時工資計算方式有疑慮，無法適用。

不過，張錦松也表示，若大部分員工都不認同三班制班表，願意檢討並增加彈性日班及常日班的比例。