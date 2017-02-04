納管、納保險、納稅 Uber：筷子喝湯 行不通
2017-02-04
堅稱「提供媒合服務 非計程車公司」
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部針對Uber提出納管、納保險、納稅三原則，Uber昨天回應，若Uber要納管就得註冊為計程車公司，且要符合所有計程車業規範，沒有任何彈性鬆綁空間，「就像硬要用筷子喝湯，行不通的」。
交通部簡任技正胡迪琦回擊表示，Uber可以成為計程車客運服務業，不論筷子跟湯匙，交通部都有給，不懂Uber為何要拿筷子喝湯。
Uber仍堅持自認是運用手機上的App，媒合願分享車輛的駕駛與有交通需求的乘客，因此不是計程車公司，若要登記為計程車公司，是很荒謬的事；Uber還強調，全球已有七十二國接受車輛分享概念，不管是制定專法或鬆綁舊法規，都不該把Uber規範為計程車。
交通部：小黃也供媒合 屬運輸業
胡迪琦反駁說，不覺得Uber的技術有多創新，這種媒合App在許多計程車隊也都能做到；且Uber的業務就是運輸業，媒合司機載送乘客並收錢，再把錢發給駕駛，這跟計程車客運服務業相同，主要差別是在媒合非法白牌車。
重申有國際保單 交通部沒看過
Uber強調有國際保單，每趟Uber平台媒合的搭乘服務都受保障，在地保單也已在進行，且保險業者量身訂做保單，但要等政府願意為車輛分享營運模式制定合宜的法規才行。
胡迪琦回應，Uber從未出示過保單，若發生事故就說是乘客、駕駛雙方的事，要人如何相信Uber會負責。
至於納稅，Uber聲稱，四年前在台灣落地開始，就表明願意遵從台灣稅法，並以書面承諾，跨境電商稅法案實施就會遵守相關機制繳稅。胡迪琦駁斥指出，Uber只繳了行銷費用的稅。
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