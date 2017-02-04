下週四鋒面到 入冬來最冷

2017-02-04

氣象專家吳德榮：11、12日恐達寒流等級 下探10度

〔記者鄭瑋奇、楊綿傑、黃明堂／綜合報導〕昨日北部天氣好轉，再見陽光，但氣象專家吳德榮昨於「洩天機教室」網頁中指稱，下週四鋒面過境，下週五、六兩日的冷空氣，可能有「寒流」的水準（台北市區低溫在十度以下）。氣象局澄清，目前的預報資料還不能看見最冷的時間，但這股鋒面仍達強烈大陸冷氣團等級（台北市區低溫十二度以下）。

昨天有多個測站高溫都破廿四度，棉花般的白雲朵朵排列，部分在陽光反射下呈現金黃色鱗狀，更是美麗。氣象單位表示，這是高積雲，是中層空氣擾動雲層所形成的現象，雲層散去後，就是晴朗的好天氣。

未來幾天的天氣也不錯，直到下週四鋒面過境。吳德榮提醒，屆時北部、東半部轉有雨，入冬最強一波冷空氣南下，氣溫急降；二月二日晚間八點最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬，十、十一日兩天的冷空氣已有「寒流」的水準，但終究是電腦模擬，需持續觀察。

氣象局回應指因為資料有限，目前預報為強烈大陸冷氣團。氣象局預估，下週四氣溫逐步下降，北部、東半部會有降雨情況，北台灣下探十三度，中、南部分別為十四度與十六度。下週五水氣減少，清晨低溫北台灣十二度，中、南部為十三度、十五度，後者日夜溫差大。

值得注意的是，十二月以來降雨只有過去同期三成，但一期稻作近日開始供水灌溉，水利署北區水資源局昨起針對桃園市、新北市板新地區調整水情燈號，由代表水情正常的藍燈變為代表水情稍緊的綠燈，提醒民眾節約用水。

水利署表示，石門水庫昨上午水位為二三七．六八公尺，蓄水量約七十二％，較近十年同期平均少約一八○○萬噸。