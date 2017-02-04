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針灸醫學權威 林昭庚到ＷＨＯ演講

2017-02-04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國際針灸止痛研究權威、中國醫藥大學講座教授林昭庚，上個月獲世界衛生組織（ＷＨＯ）邀請，以「世界針灸學會聯合會（ＷＦＡＳ）」專家學者代表身分，參加ＷＨＯ在瑞士日內瓦總部召開的執行委員會議，並發表演講，他是台灣退出聯合國後第一位、也是唯一獲邀出席ＷＨＯ會議並發表主題演講的學者。

今年ＷＨＯ執行委員會議一月十三日到二月一日在瑞士日內瓦總部召開，共有來自一百九十四個成員國的衛生部長、副部長及代表約六百餘人參加。

林昭庚受邀參加，並提案建議將針灸納入緊急醫療服務項目，一月廿四日更負責發表「針灸列入緊急醫療的可行性及重要性」演講。

今年已七十歲的林昭庚研究針灸醫學逾四十年，是台灣首位中醫針灸博士，也是首位以電腦斷層掃描照相、科學探討人體胸背部各穴位安全深度的研究學者。

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  • 針灸醫學權威林昭庚到ＷＨＯ演講。（中國醫大提供）

    針灸醫學權威林昭庚到ＷＨＯ演講。（中國醫大提供）

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