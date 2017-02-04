主燈看國運 廖大乙批膨風雞無腳

2017-02-04

〔記者詹士弘、林國賢／雲林報導〕台灣燈會主燈「鳳凰來儀」昨晚試燈。連續廿七年以台灣燈會主燈斷國運的民俗專家廖大乙，認為今年主燈為「膨風雞」，強調鳳凰無腳，象徵國運停滯不前，是內憂外患的一年，要走中道才能扭轉乾坤；更指馬英九年初就扭傷腳，有形就有相，加上官司不斷，今年很可能進「雞籠」。

「膨風雞、刣嘸肉，今年將是個動亂年。」廖大乙說，主燈鳳凰身軀龐大，坐臥在台上卻生不出蛋，就像台灣俗語的「生雞蛋、沒！拉屎的、一堆！」加上頭、尾、翼四處翹，代表自私、自大，靠吹噓「膨風」不實在的人多，所以國家亂。

廖大乙也強調，「鳳凰」看不到腳，連原地踏步都困難，所以台灣將停滯不前；「鳳凰」頭、尾、兩翼往上翹，也有四方阻隔，故步自封的問題，要扭轉局勢，可在開燈時將鳳凰頭朝向南方，以配合新政府的南向政策，改變時運。

廖大乙還預測，今年下半年風災、地震不斷，民眾抗議、物價漲風四起，建設公司有危機，青少年犯罪手法推陳出新，大型演唱會恐有意外發生，股市起伏大。要因應這種局勢，需心存善念、謙卑低調，得拿出真本事，才能克服困難；由於鳳凰雌雄難分，所以凡事要走中道。

針對廖大乙說法，主燈設計團隊未回應，參與主燈設計的觀光局人員指出，「鳳凰來儀」主燈造型設計為鳳凰昂首飛揚，並以降臨於山之巔，振翅展現翱翔天際的方式呈現，原本即無強調性別特徵；另主燈為燈會焦點，為展現璀璨光效與震撼氣勢，故設計為昂揚展翅之姿。

該人員強調，主燈創作過程邀請民俗專家與雲林縣政府等代表指導，融入當地文化主題元素，也求呈現璀璨光效與氣勢，從任何角度觀看都是美；採取金、銀雙色搭配，無論白天或是晚上都漂亮。

廖大乙二○一○年宣稱虎年主燈「福臨寶島」是「老虎主燈開口會傷人」，結果主燈點亮後就發生煙火爆炸，造成卅三人燒灼傷送醫，有七人傷重住院。去年看到主燈「齊天創鴻運」造型，尾巴垂垂，預測股市直直下滑，「萬物漲、經濟衰」。不過，亦有離譜預言︰龍年預測天災水厄難擋，但當年雨量少；蛇年預測天災多，結果無大天災，但有食安風暴。