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《健康充電站》高血壓用藥講座

2017-02-03

亞東醫院藥學部藥師洪啟洋2月8日下午1時至2時，在該院北棟一樓思源一廳（新北市板橋區南雅南路二段21號）主講「高血壓用藥指導」。

洽詢電話為（02）8966-7000轉2123。

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  • 板橋亞東醫院。（資料照/記者陳韋宗攝）

    板橋亞東醫院。（資料照/記者陳韋宗攝）

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