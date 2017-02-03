降血壓藥吃得巧 不良反應不來煩

2017-02-03

文／陳浩銘

曾有一名患者因嚴重腹痛被送入急診室就醫。影像學檢查發現有腸缺血的情況，經醫師詢問後才得知，該名患者是因為服用使血管擴張的降血壓藥物，5分鐘後血壓仍未下降，而在短時間內持續多次重複服藥。

約2小時後，因血管過度擴張，引發腸道血管痙攣而灌流不足，還好及早就醫，經過醫師緊急處理，免於演變為缺血性腸壞死。

原來，這名患者所使用的是「長效緩釋劑型藥物」，使用後必須等待數分鐘，藥物效果才會出現。

一般口服藥物，服用後約15-30分鐘可達體內穩定濃度，但可維持作用的時間約4-6小時，所以一天會須使用2-4次不等，常在初次使用該藥物，仍須慢慢調整劑量時使用。

待狀況穩定後，免於一日服用多次的麻煩，醫師可能會選擇「長效緩釋劑型藥物」。此種藥物是將一整天所需的藥物劑量，透過特殊包膜包覆，或某些分子材料鍵結，使主成分能緩慢且穩定的釋放，可持續約18-24小時的藥物效果，但可能起始作用時間稍微慢一點，約30-60分鐘才能達到體內一定濃度。

正因為長效緩釋劑型的藥物起始作用時間可能較緩慢些，所以不適合做為急性期治療藥物的選擇，使用後，也須等待一陣子，才會出現藥效。

使用長效緩釋劑型取代傳統劑型，一天使用1-2次，除了增加便利性外，更提升了疾病控制的穩定性。但這種長效緩釋劑型的藥劑通常是不適合剝半或磨粉使用的，以免將一整天應該緩慢釋放的劑量一次釋放出來，會造成體內瞬間藥物劑量達高濃度，更是大大提升其副作用或是不良反應發生的機率。

若是有剝半或是磨粉需求，應該與醫師討論更換為其他適當的藥物劑型。

拜現在醫藥科技的發達，已有多種藥物成分皆可製成長效緩釋劑型，如降高血壓用藥、糖尿病用藥、治巴金森氏症藥物、治攝護腺肥大用藥、治注意力不集中症及身心疾病藥物等。

但不是任何藥物皆有長效緩釋劑型，也不是長效緩釋劑型皆適合每個病人，最好還是與醫師充分討論。若事後對於使用的藥品有任何疑問，也要與醫師或藥師進行諮詢，以確保自身用藥權益與安全。

（作者為國軍高雄總醫院左營分院臨床藥學組長）