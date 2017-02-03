「多喝一杯白開水」 可助減重

2017-02-03

記者林彥彤／台北報導

絕大多數上班族昨天開工，許多飲料店家也祭出「第二杯」優惠的促銷活動。不過根據美國一項研究發現「多喝一杯白開水」有助年後甩肉，主要是因為水不僅沒有熱量負擔，且可以促進代謝等。董氏基金會呼籲，最好以水取代含糖飲料，並且在「剛起床後」與「飯前」喝水最好。

董氏基金會昨天引述美國伊利諾伊大學的一項研究，發現只要在每日的液體攝取中多喝1到3杯水（一杯約240CC），當天平均攝取「總熱量」就可減少68到205大卡、「脂肪」減少1.6到5克、「糖」減少5到17克、「鈉」減少78到235毫克，「膽固醇」則減少7到21克。

董氏籲 以水取代含糖飲料

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說明，年後想減重者最好多喝白開水，因為水沒有熱量負擔，且有助於維持身體正常代謝、幫助排除廢物，促進體內循環等；反之，若攝取水分不足，恐怕會導致身體怕缺水而在體內堆積多餘水分，進而影響減重。

許惠玉進一步表示，現代人常習慣口渴就喝含糖飲料、喝茶，甚至有許多人錯誤以為喝飲料可以取代喝水，但喝含糖飲料不僅會導致肥胖、影響小孩生長，還有可能會引發新陳代謝症候群、胰臟癌等多種慢性病。

許惠玉建議，一般成人每日攝取2000CC左右的水分（以每公斤體重約需攝取30CC水分換算），民眾可以觀察排尿的尿液顏色，如有發現尿液顏色變深，很有可能就是水分攝取不足。

另外，一天喝水的最佳時機是「剛起床後」與「飯前」，前者時間點有助排便，後者可產生飽足感，有助減少食量。