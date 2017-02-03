水喝多了也會頭暈 健康飲水有原則

2017-02-03

文／高瑜嬪

「醫生啊！我頭殼暈，是不是『欠血』？（台語發音）」，門診中，常有阿公、阿嬤這樣問。

問診後發現他們都有一個共同點，那就是每天喝很多水，但是卻不運動。會診西醫抽血、安排神經學等檢查均無異狀後，確診為「水飲病」，因此我建議他們調整喝水習慣、多運動、按摩穴位。

頭暈是中西醫常見的症狀，症狀輕微的僅是頭昏，感覺頭沉重，或頭重腳輕。一般而言，若是頭昏重感，常見於慢性疾病，例如低血糖、姿態性低血壓、高血壓、心律不整、貧血等。

其他可能的原因還有情緒焦慮、頭部受傷後、過度換氣、老年人的感覺退化；天旋地轉的眩暈，常因為內耳病變引起的，病因跟一般頭昏不同。

在中醫的理論裡，「水飲病」是造成頭暈常見的原因之一。排除了前述低血糖等因素後，我還會再詢問主訴頭暈的患者平日飲水習慣。

患者常會表示，「我很喜歡喝湯」、「習慣大口灌水」或是「一天不是要喝2000CC的水才夠嗎？」

其實中醫講求的是中庸之道，調整氣機升降，以達身體平衡，過猶不及皆不適合，所以過量飲水，當水份蓄積在體內，無法藉由流汗、排尿順暢代謝時，容易滯留在胃腸道，此時患者可能會聽到腸鳴轆轆的振水聲，代表過多的水阻礙中焦脾胃消化系統運作。「中焦」是全身循環的轉運站，當清陽之氣無法升提，且濁氣糟粕不降，升降失調時，就容易頭暈。

◎至於較佳的飲水方式是什麼？

●略感口渴時再喝水。

●小口啜飲以達潤喉為度，再適度運動流汗，以加強水分代謝。

若是飲水多造成的頭暈感，除了調整喝水習慣，也可按摩穴位保健，如「三陰交穴」，方式為按壓一處穴位2-3分鐘，按摩力道適中，有痠脹的感覺即可。

頭暈是廣泛性的症狀描述，要了解其發生的原因，需要就診，讓臨床醫師根據現在和過去疾病史、神經學檢查、實驗室及影像學檢查，以做出正確的診斷。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

健康小叮嚀—三陰交在哪裡？

三陰交穴是肝經、脾經和腎經3條和水分循環代謝最有關係的經絡交會穴點，位於小腿內側，足內踝尖上3寸（約4指併攏寬度），脛骨內側緣後方凹陷處。

（高瑜嬪）