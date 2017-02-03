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彰化海岸 環團籲速列國家級濕地

2017-02-03

彰化海岸濕地是全台灣最大的泥質潮間帶，寬達6公里，由濁水溪出海口提供大量的泥質來源形成，除了擁有豐富鳥類、棲地、底棲生物，還有唯一僅存用牛車採集牡蠣的特有產業文化。彰化環盟於昨「國際濕地日」公開呼籲中央及地方應儘速擬定彰化海岸濕地保育計畫、辦理彰化海岸的評定工作，還給彰化海岸濕地應有的保育地位。

彰化環盟指出，彰化海岸濕地在2006年國家重要濕地評選時就已經被視為台灣獨特的生態資產，不過當年政府要填海造陸，推動國光石化之下而未入選，但目前國光石化已無疾而終，且劃定為「國家重要濕地」並不影響地方現有發展利用，因此希望中央及地方應儘速擬定彰化海岸濕地保育計畫、重辦彰化海岸的評定工作，還給彰化海岸濕地應有的保育地位。

（記者楊綿傑）

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  • 彰化海岸濕地「用牛車採集牡蠣」的特有產業文化。（彰化環盟提供）

    彰化海岸濕地「用牛車採集牡蠣」的特有產業文化。（彰化環盟提供）

  • 彰化海岸濕地空拍。（彰化環盟提供）

    彰化海岸濕地空拍。（彰化環盟提供）

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相關關鍵字： 國家級濕地 彰化海岸 泥質潮間帶 環團
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