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國台圖借閱量 語文類書最夯

2017-02-03

國立台灣圖書館昨公布105年借閱排名，在武俠小說前20名借閱排行榜上，前行政院長劉兆玄以「上官鼎」筆名撰寫的武俠小說有4本上榜，《七步干戈》第3名、《俠骨關》第6名、《鐵騎令》第15名、《長干行》第19名，和同樣有4部作品上榜的台灣武俠小說作家鄭丰並列常勝軍，不過，鄭丰功力更高強，她的《奇峰異石傳》拿下武俠小說冠軍。

館長鄭來長表示，去年總借閱人次為26萬多人次，總借閱冊數近94萬冊，女性及青壯年讀者的借閱量較多，約5成借閱語言文學類書籍。全年度借閱率最高的書則是《小叮噹漫畫小百科》。

（記者林曉雲）

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  • 國立台灣圖書館大門。（取自維基百科）

    國立台灣圖書館大門。（取自維基百科）

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