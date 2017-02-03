1888尺鞭炮排財字 熱鬧開工

2017-02-03

北市永樂布業市場於昨天大年初六熱鬧開工，用1888尺長的鞭炮排出「財」字、掛起888公分長的春聯寫「永樂開創日日新、布業傳承年年春」，現場還發出188份中和烘爐地發財金給民眾，慶祝開工大吉。

永樂布業商場自治會長林士傑表示，去年開工鞭炮有1688尺象徵「一路發發」，今年挑戰更長的「1888」，希望給商家開工一個好彩頭；大陣仗排場吸引許多外國遊客駐足，來自加拿大的部落客薩博（John Saboe）說，他已第四次來台參加新年節慶，覺得台灣的農曆新年可以打從心底感受到人們的熱情，明年還會再來。（記者張凱翔）