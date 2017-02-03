動漫節首日10.1萬人次 業績成長2成

2017-02-03

〔記者吳柏軒／台北報導〕昨台北國際動漫節開幕，人氣強強滾，昨天入場數就破十萬一千多人次，比去年同期還多四千人次，創下歷年新高紀錄。

中華動漫出版同業協進會表示，台北動漫節舉辦至今已第五屆，過去多在大年初三開展，今年首度延到初六，沒想到人潮更洶湧，買氣也旺盛，如尖端出版社的療癒系漫畫「請問您今天要來點兔子嗎？」特裝版就熱銷五百組以上，現場大排長龍，漫迷要進到攤位得等五個小時，只能在中午過後禁止排隊以免浪費漫迷時間，尖端企劃宣傳主任劉宜蓉表示，業績比去年成長二成。

曼迪也搶搭「精靈寶可夢」熱潮，推出不少連日本都買不到的皮卡丘、伊布、噴火龍等台灣獨家玩偶，暖手枕、Ｕ型枕，粉絲甚至連寶貝球與黃色皮卡丘造型的氣泡水都不放過。

青文出版社則推動漫角色生日活動，消費滿一三一四元（諧音一生一世），就送限量筆記本，也在昨日送完五百組。攤商Little AKIBA則找來台灣樂蘭公司，大玩客製化服務，以專業「噴畫機」幫漫迷製作喜愛衣服、馬克杯、手機殼等。

十三歲的張姓國中男學生昨拎著三大袋福袋，興奮表示花了二千四百元，但搶到最愛的「刀劍神域」、「暗殺教室」等動漫周邊商品，十分爽快；十八歲的鄭姓輔大女學生則熱愛寶可夢，昨衝入攤位搜刮皮卡丘Ｕ型枕、資料夾、眼罩與氣泡水等，直言購買預算「無上限」！

熊本熊現身會場感謝台灣

另，去年日本熊本大地震，台灣動漫界昨代表捐贈十萬元復興基金，也讓熊本縣吉祥物「熊本熊」本尊現身受贈，洋溢台日友好的暖意，熊本熊之後也在會場巡遊跟群眾打招呼；今日活動也持續替展區暖場，預料週六、週日將迎重頭戲，如諏訪道彥（柯南製作人）到場，或爆紅動畫「路人超能100」監製、人設、聲優三巨頭簽名擊掌會、「影子籃球員」聲優諏訪部順一見面會等。