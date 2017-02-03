機捷初體驗 有人嫌晃動太大、有人讚平穩

2017-02-03

〔記者李容萍、謝武雄、鄭瑋奇、李雅雯／綜合報導〕機場捷運昨啟動為期一個月的試營運，首日試乘民眾相當興奮，爭相拍下珍貴畫面，沿途稱讚機捷舒適、平穩，車廂寬敞、乾淨，也有民眾抱怨車廂晃動太大、顛簸、急煞、急停，讓人不舒服。

試營運首日 鄭文燦打85分蘇嘉全給90分

桃園市長鄭文燦表示，國人等了廿年終於通車了，試營運首日行車狀況平穩順暢，他給機捷打了八十五分，但還有進步空間。

立法院長蘇嘉全與多名立委也搭車體驗。蘇嘉全說，上坡穩、下坡慢、車準點，沒有非常搖晃的情況，坐著也不會不舒服，給機場捷運打九十分。

試營運首日預估有一千人搭乘，鄭文燦在首發列車中親向乘客廣播，介紹沿線各站重要設施。鄭文燦表示，機捷試營運一個月期間，預估有超過七十萬人次搭乘，桃捷公司會針對試乘期間的壓力測試及運作情形，持續改善，讓三月二日正式營運時更加順暢。

鄭文燦認為機捷仍待改進的缺失包括：部分車站出入動線需改善，A1台北車站七個出口的植栽、照明、人行步道等，都要在正式營運前完成，高鐵局也會持續完善沿線隔音牆工程。

機捷首發列車昨天從A21環北站啟動時，震動搖晃頗大，車上乘客異口同聲驚呼「哇」一聲，隨後的路程就很平穩、舒適，大家不停拿著手機自拍或拍攝窗外風景，民眾紛紛表示 「很先進、很舒適，廿年的等待值得」，「這是桃園的驕傲」，由於是免費試乘，也有人開玩笑，「不能說壞話啦」、「不要讓（機場）捷運虧損」。

首發團帶隊的青埔里里長張茂土說，比較機捷兩款列車，普通車啟動的衝勁大，直達車比普通車更舒服。

六十五歲的阿嬤林嬌妹表示，原以為坐起來會有點恐怖，試乘後印象改觀，不僅站區、列車內的設備都是高科技、很先進，自己好像「劉佬佬在逛大觀園」；讀小六的葉裕謙說，沿途可以眺望桃園、新北和台北沿線不一樣的景色；也有試乘民眾抱怨，機捷跟台北捷運和高雄捷運差好多，機捷起步快，到站前又很快煞車，連坐在椅子上都感到相當晃動，整趟下來略顯顛簸，尤其是普通車急煞、急停的感覺讓人不舒服。

中壢區山東社區主委陳益卿說，起步快了些，加上車廂塑膠地板較易滑倒，這些都是小問題，解決後就一切完美。

朱立倫貼與蘇貞昌的開工照 稱「交棒」

新北市長、前桃園縣長朱立倫在其社群網站頁面上貼出二○○六年六月廿六日和時任行政院長蘇貞昌為機場捷運開工動土的照片，寫下「我跟蘇貞昌院長一起開工到現在，已經超過十年了，感謝這十年來從中央到地方，每一位曾經參與的人員，克服種種困難，一棒接一棒的延續建設，才讓桃園、新北、台北的市民以及入出境的旅客，更便捷的交通」、「未來，棒子將交到桃園捷運公司手上，大家辛苦了！」

機場捷運四大亮點服務

●預辦登機（櫃台／自助）：

於A1台北車站提供乘客預辦登機托運行李服務，服務時間上午六時至晚上九時卅分，限當日航班，且須於起飛前三小時辦理完成，包括華航、長榮、華信、立榮航空提供預辦登機服務。

●行李追蹤查詢：

只要到行李追蹤查詢機掃描收據上條碼，就可立刻查詢行李運送進度。

●全線免費4G Free Wi-Fi：

只要開啟手機或筆電Wi-Fi功能，找到「TyMetro」就能立刻飆網，這也是全台第一條提供免費4G Wi-Fi的捷運線。

●多卡通：

搭乘機捷，不論是悠遊卡、一卡通、台智卡，及桃園市市民卡等八種卡片都可以通。

（記者李容萍整理）