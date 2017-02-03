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當藥廠門神 食藥署前稽查員被訴

2017-02-03

衛生福利部食藥署風險管理組前稽查員陳文雄，涉嫌從5年前起，主動向9家藥廠暗示可擔任顧問，每月索賄2到3萬元不等顧問費，並洩漏「查廠」訊息，協助取得PIC/S GMP認證，更喊價100萬元，3年間共收賄348萬多元，新北地檢署考量陳文雄與藥廠均認罪，昨依貪污、洩密等罪嫌起訴陳文雄，藥廠董事、負責人等10人則獲緩起訴處分。

庭訊時，陳文雄坦承犯行，已先繳回100萬元不法所得，藥廠也承認行賄，緩起訴條件是每家藥廠得繳回16萬到84萬元不等的賄款。檢廉前年8月發動搜索後，陳文雄即遭解職。

食藥署代理署長吳秀英表示，該稽查員已解聘，之後也加強員工稽核制度，現在每週一、三、五開放半天時間，讓藥廠人員詢問各項業務問題，不須私下另有交易，防止類似弊端。

（記者陳慰慈、吳亮儀）

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  • 新北地檢署昨依貪污、洩密等罪嫌起訴陳文雄（圖左），藥廠董事、負責人等10人則獲緩起訴處分。（資料照/記者陳慰慈攝）

    新北地檢署昨依貪污、洩密等罪嫌起訴陳文雄（圖左），藥廠董事、負責人等10人則獲緩起訴處分。（資料照/記者陳慰慈攝）

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