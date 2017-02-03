今回暖如夏 中下旬可能有寒流

2017-02-03

〔記者甘芝萁、陳炳宏、楊綿傑／綜合報導〕昨日受到第二股冷空氣影響，清晨台北氣溫僅十四．六度，但今天台灣附近轉東南風，白天大幅回暖，西半部高溫可望回升到廿四至廿七度左右。忽冷忽熱的天氣，要多注意家中老人身體狀況。

快速變暖 恐激發負北極振盪

時序邁入二月，今年冬季迄今尚無寒流報到，較往年晚很多。氣象局預報中心主任鄭明典昨表示，最近一星期北極高空氣溫快速變暖，有可能激發「負北極振盪」，造成極區冷空氣外流到中低緯度地區，未來不排除影響台灣天氣，二月仍有寒流來襲的可能性，但應不會出現類似去年的霸王級寒流。

昨日高屏局部地區空氣品質指標（AQI）達到「警戒橘」等級，今日因東北季風減弱，部分地區受大氣擴散不佳影響，預計高屏地區AQI仍將達「警戒橘」，明天警戒橘範圍恐更將擴及中部，提醒敏感族群、心血管疾病或呼吸道疾病民眾盡量減少在戶外劇烈活動。

去年過年後的霸王級寒流讓人記憶猶新，過去第一波寒流平均多落在十二月十日到一月廿三日間，但今年迄今仍未出現寒流。

去年寒流主因受「負北極振盪」影響，鄭明典昨在臉書貼一張北極圈上空約廿三公里高的均溫變化曲線（下圖，取自臉書），他指出，冬季初期，北極圈上空氣溫高於氣候值，表示高空極地渦旋偏弱，但最近一星期，極區高空氣溫卻快速變暖，有可能激發「負北極振盪」，恐再造成極區冷空氣外流到中低緯度地區。

鄭明典指出，可預見大約二月中下旬台灣會較冷，甚至不排除有寒流報到，不過實際影響仍要再觀察。

另須注意的是，去年十二月降雨少，今年上半年降雨量也偏少，水利署一度發出對一期稻作限水警訊，也呼籲民眾要節約用水。

水利署昨表示，目前大部分水庫蓄水率仍達八成，但北部用水較多，石門水庫蓄水率為七十二％、寶山水庫約七十一％，水情燈號為正常的藍燈，北部一期稻作供灌照常實施，今日北區水資源局將開水情會議，研議是否變更水情燈號或進行節水措施。如需調整燈號，初期會對農業供水進行管控。