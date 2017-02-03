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今回暖如夏 中下旬可能有寒流

2017-02-03

〔記者甘芝萁、陳炳宏、楊綿傑／綜合報導〕昨日受到第二股冷空氣影響，清晨台北氣溫僅十四．六度，但今天台灣附近轉東南風，白天大幅回暖，西半部高溫可望回升到廿四至廿七度左右。忽冷忽熱的天氣，要多注意家中老人身體狀況。

快速變暖 恐激發負北極振盪

時序邁入二月，今年冬季迄今尚無寒流報到，較往年晚很多。氣象局預報中心主任鄭明典昨表示，最近一星期北極高空氣溫快速變暖，有可能激發「負北極振盪」，造成極區冷空氣外流到中低緯度地區，未來不排除影響台灣天氣，二月仍有寒流來襲的可能性，但應不會出現類似去年的霸王級寒流。

昨日高屏局部地區空氣品質指標（AQI）達到「警戒橘」等級，今日因東北季風減弱，部分地區受大氣擴散不佳影響，預計高屏地區AQI仍將達「警戒橘」，明天警戒橘範圍恐更將擴及中部，提醒敏感族群、心血管疾病或呼吸道疾病民眾盡量減少在戶外劇烈活動。

去年過年後的霸王級寒流讓人記憶猶新，過去第一波寒流平均多落在十二月十日到一月廿三日間，但今年迄今仍未出現寒流。

去年寒流主因受「負北極振盪」影響，鄭明典昨在臉書貼一張北極圈上空約廿三公里高的均溫變化曲線（下圖，取自臉書），他指出，冬季初期，北極圈上空氣溫高於氣候值，表示高空極地渦旋偏弱，但最近一星期，極區高空氣溫卻快速變暖，有可能激發「負北極振盪」，恐再造成極區冷空氣外流到中低緯度地區。

鄭明典指出，可預見大約二月中下旬台灣會較冷，甚至不排除有寒流報到，不過實際影響仍要再觀察。

另須注意的是，去年十二月降雨少，今年上半年降雨量也偏少，水利署一度發出對一期稻作限水警訊，也呼籲民眾要節約用水。

水利署昨表示，目前大部分水庫蓄水率仍達八成，但北部用水較多，石門水庫蓄水率為七十二％、寶山水庫約七十一％，水情燈號為正常的藍燈，北部一期稻作供灌照常實施，今日北區水資源局將開水情會議，研議是否變更水情燈號或進行節水措施。如需調整燈號，初期會對農業供水進行管控。

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  • 氣象局預報中心主任鄭明典昨在臉書貼一張北極圈上空約廿三公里高的均溫變化曲線（取自臉書）

    氣象局預報中心主任鄭明典昨在臉書貼一張北極圈上空約廿三公里高的均溫變化曲線（取自臉書）

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