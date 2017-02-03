台鐵發曠職通知書 交部支持循法處理

2017-02-03

台鐵產業工會春節期間發起依法休假不加班行動，台鐵局前日對春節未到勤的近500名員工，寄發曠職通知書，當事人可於通知書送達3日內，以書面陳述理由，若曠職確定，各段將開會依標準懲處。交通部長賀陳旦昨表示，台鐵性質較特殊，招考時都有對員工完整說明，希望大家彼此體諒，把疏運該有的角色跟權益取得平衡，他支持台鐵循法規溝通處理此事。

台鐵產業工會回應，會先送出意見書說明，工會決議依法休假，且已向台北高等行政法院提出裁決請求，期間台鐵局不能隨意記過或免職。

台鐵企業工會則聲明指出，先前就反對台灣產工挾春節大眾運輸，行其改革之訴求，但仍希望台鐵局發揮睿智化解問題，而非以懲處凌駕教導。

（記者鄭瑋奇、甘芝萁）