台灣之「光」！發現化石膠原蛋白 恐龍演化可揭秘

2017-02-03

〔記者吳柏緯／台北報導〕研究恐龍演化過程有重大突破。國家同步輻射研究中心助研究員李耀昌所帶領國際研究團隊，利用加速器光源技術分析恐龍化石中的成分，歷時兩年研究，終於在雲南的祿豐龍肋骨化石的微血管通道中，發現完整的膠原蛋白及赤鐵礦微粒聚晶，未來可望透過蛋白質中的胺基酸序列，解開恐龍的DNA密碼，甚至進一步還原恐龍演化過程。

李耀昌表示，目前已知，DNA在骨頭中只能保存約五二一年，要在化石中找到DNA很難。不過過去諸多研究也證實，恐龍化石中仍存有少量蛋白質，若能蒐集足夠蛋白質，藉由胺基酸序列可推導出恐龍的DNA密碼，進而了解恐龍演化之謎。

為找出恐龍骨頭中的蛋白質，並萃取出膠原蛋白，過去研究都是透過破壞性的研究方式。李耀昌說明，二○○七年時，國外團隊就曾在一具距今八千年前的暴龍化石中分析出膠原蛋白，不過當時是將化石磨成粉狀後再用儀器分析，研究雖有突破、但化石也毀了。

同步輻射光源技術 台灣領先全球

這次研究團隊利用台灣國輻中心研發的「同步輻射紅外光譜顯微術」，在化石標本中進行照射與掃描，當光子與化石骨頭上的蛋白物質接觸時會被吸收，研究人員即可判斷含有哪些物質。經過多次實驗後，終於在中國雲南省出土的祿豐龍肋骨化石的微血管中發現第一型膠原蛋白，這正是血管壁的主要成分。研究成果於一月卅一日登上國際著名《自然通訊》期刊。

李耀昌指出，台灣同步輻射光源技術目前領先全球，這次研究成果除可望逐步解開恐龍的演化之謎，未來更可減少破壞性的研究方式，對化石保存與演化學研究有正面貢獻。

研究成果是否意味著有朝一日能像電影《侏羅紀公園》劇情，成功複製出恐龍？李耀昌則以複製猛瑪象為例，雖然人類從猛瑪象屍體取得完整毛髮與骨髓等細胞，甚至已確定基因組及演化，但始終無法成功複製猛瑪象。雖可以逐步拼湊出恐龍失落的遺傳拼圖，但要複製再生出恐龍，難度很高。