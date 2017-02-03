數位經濟競爭 公平會研擬規範
2017-02-03
〔記者廖千瑩、黃佩君／綜合報導〕Uber在台違法營業四年，交通部昨將Uber勒令歇業，並送請北市商業處撤銷商業登記。經濟部長李世光表示：「沒有新創事業可以跟當地法規不相容。」公平會主委黃美瑛昨表示，除了Uber違法駕駛問題，將針對數位經濟下，公平法是否需要另訂規範進行了解。
李世光表示，經濟部一直將推動新創事業視為重要任務，但全球新創產業的推動都要合法，在台灣也必須如此。李世光直言，沒有新創產業可以跟當地法規不相容，業者必須從中找出適法性的調整。
黃美瑛表示，近年來衍生很多新興商業模式，包括電子商務、雲端運算、物聯網及共享經濟等，這些新興商業型態衍生的經濟法律問題，讓競爭政策面臨不少挑戰。上任後將Uber事件列為重點觀察事件，目前也正了解在數位經濟下，公平法是否有必要另訂規範或原則。
黃美瑛說，為確實掌握產業動態，公平會將建置競爭法經濟分析資料庫，提供競爭分析產業資料，針對數位產業可能涉及的競爭法部分，透過競爭政策經濟分析，研擬相關規範，確保市場公平競爭。
公平會副主委彭紹瑾也表示，類似Uber這種創新經濟，進到台灣，就須納入台灣法律規範，號稱網路服務業卻進行承攬運送行為，是不可以的。
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