Uber非法營運 歐亞多國禁止
2017-02-03
計程車業者：不合法就應停業
〔記者鄭瑋奇、甘芝萁／綜合報導〕Uber公司遭重罰並勒令歇業，Uber抱怨，政府日漸遠離擁抱創新和二十一世紀交通與運輸趨勢，且Uber合作駕駛只是提供乘客搭乘服務，就面臨高額罰鍰，仍希望能和政府重啟對話，讓創新交通與運輸科技在台灣得以發展。其實，除了台灣對Uber重罰，歐亞多國也禁止Uber非法營運。
南韓前年夏季已禁止所有叫車服務共享平台，Uber在日本福岡使用私人轎車載客，也遭日本國土交通省禁止，中國也要求Uber車輛須取得營業登記，目前Uber在中國已被當地叫車業者購併。
在歐美，丹麥交通部門認定沒有計程車執照的Uber駕駛屬違法；德國法蘭克福地方法院於二○一五年判定Uber未擁有官方營運駕照且欠缺保險，不得在德國營運；Uber在法國推出UberPop服務，則於二○一五年遭禁，目前法國僅允許有合法營業執照的Uber營運。
北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉表示，Uber用非法手段搶奪計程車市場，現在只是回歸市場機制。Uber進入台灣，讓不少駕駛覺得服務品質跟車輛都需要提升，但不合法就應停業，宣布暫停就代表Uber還在尋求管道回來，將審慎以對。
Uber駕駛嘆：每月將少兩、三萬收入
Uber駕駛蘇偉感慨表示，Uber昨有發訊息給合作駕駛，宣布停止營運，小老百姓只能照著政策走。自己只是兼職，未來每月將少兩萬至三萬元收入，不知全職的Uber駕駛未來要怎麼辦。
有網友哀號，計程車就是被政府管到民眾寧願搭違規Uber，政府管太多未必會更好。還有喜歡搭Uber的民眾說，少了便宜服務又好的搭車選擇。
但也有許多網友認為，Uber一家跨國大公司，連幫乘客保險也沒、還收Uber司機二十％費用，可說是血汗公司，司機沒營業駕照就要賺錢，也沒道理，支持政府執法。
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