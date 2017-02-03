沒要趕走Uber 交長：底線要合法
籲Uber納稅、納管、納保險
〔記者甘芝萁、鄭鴻達、鍾麗華／綜合報導〕Uber將被趕出台灣？交通部長賀陳旦昨天表示，勒令歇業是法令上的動作，不希望事情走到須把Uber趕出台灣的這一步，他仍再次呼籲Uber或是想提供類似網路平台服務的業者，應充分瞭解台灣法令，樂見他們依法來台拓展，底線就是交通服務要保障消費者安全，且要納稅、納管、納保險。
賀陳旦表示，過年前Uber曾希望與本地合法業者展開合作事項，交通部也樂見，大家都希望朝多贏局面來看待與解決這件事。
淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，Uber一直宣稱自己是平台業者，但它對費率及司機都有掌控權，很難稱自己只是平台業者。Uber若真的退出台灣，未來還是會有類Uber服務出現，未來交通部要多思考費率是否需管制、車型是否一定要限制等問題。
中華大學運管系副教授林祥生認為，Uber被打趴，對現行小黃業者未必是好事，沒有外部競爭壓力，可能缺乏進步動力，交通部仍應持續推動多元計程車方案，刺激現有業者創新。
Uber宣布暫停台灣服務，朝野立委看法不一，民進黨立委鄭運鵬昨認為交通部應更開放多元計程車方案，另一民進黨立委李昆澤則認為台灣法令已有放寬，Uber也應釋出善意符合法規。
鄭運鵬認為，交通部應把行動裝置配對、定位、規劃系統，納入新一代計程車管理標準，甚至整合到下一代里程表內，更應開放多元計程車方案，讓司機可跨車行、業者可跨直轄市，如此本土Uber才能發展、司機可得到更多收入、乘客可得到更高品質服務。
李昆澤指出，Uber是不可逆的潮流，不是要禁止新創產業模式，而是希望業者能遵守基本法規，去年通過的多元計程車方案，就有放寬支付方式、車輛顏色等，本土計程車隊也因此提升品質。
立委擬推動數位經濟基本法
國民黨立委許毓仁表示，重罰是趕走破壞式創新最懶的做法，本會期將推動「數位經濟基本法」，也要修訂網路媒合業專章。
時代力量立委徐永明指出，交通部與Uber「火車對撞」的結果，導致新創產業發展受阻，如今的結果，絕非民眾認為的負責任表現，未來不排除與立法院的同仁、業界人士及政府官員持續凝聚共識，於適當時機再提修法。
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