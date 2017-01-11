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沉溺社交媒體 有害現實人際關係

2017-01-11

文／柯俊銘

「社交媒體」是人們相互間用來分享意見、看法與經驗的工具或平台。隨著智慧型手機的普及，臉書、推特、LINE與微信等皆有不少愛好者。

美國德州貝勒大學商學院教授詹姆斯．羅勃茲（James Roberts）最近發表的新書《過猶不及：你有手機成癮嗎？》中提到，社交媒體看似有助於和親友的聯繫與互動，但過於依賴恐適得其反，可能會對現實生活中的人際關係帶來傷害。

他發現，濫用社交媒體的人有越來越多的趨勢。但如果沉溺，反而會使得人際關係只建立在網路世界，真正和家人、朋友相處的時間相當有限。即使有機會碰面，也變得不知該如何聊天或打交道。

針對這樣的現象，詹姆斯參考「物質與行為成癮共有的六大核心特質」，整理出簡易的問卷，提供給民眾自評使用社交媒體有無達到失控的程度。

◎以下問題若有3項或更多答「Yes」，就需審慎看待，必要時，應尋求心理衛生專業的協助。

●顯著性：社交媒體的使用是否已成為您日常生活中很重要的一部分？

●欣快感：您在一天當中，是否會使用社交媒體來排憂解悶？

●耐受性：您是否花越來越多的時間在社交媒體上？

●戒斷症狀：當無法使用社交媒體時，您是否會感到焦慮不安？

●衝突性：社交媒體的使用是否已經給您帶來麻煩（例如和親友產生不快或難以專注在學業、工作）？

●復發性：您是否有試圖不使用社交媒體，但沒過多久又故態復萌的經驗？

其實社交媒體應該只是人際交往的輔助產品，而非替代品，使用上務必要適可而止，以免得不償失。

（作者為公職臨床心理師）

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  • ▲過度沉浸在社交媒體中，小心影響日常生活；圖為情境照。

    ▲過度沉浸在社交媒體中，小心影響日常生活；圖為情境照。

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