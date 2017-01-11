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政院掛保證 高中職畢業生就業至少領31K

2017-01-11

〔記者李欣芳、林曉雲、吳柏軒／綜合報導〕為鼓勵高中職畢業生優先進入職場，政府要砸七十二億元推出「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，高中職畢業生若先到政府媒合的企業工作每月可獲補助一萬元，但傳出各部會初步提供的工作每月薪資僅廿二Ｋ，且大都是夜班、輪班，引發爭議。

行政院發言人徐國勇昨澄清說，除最低工資的二萬一千零九元外，還會再加上勞動部與教育部各直接補助的五千元，所以等於薪水的最低保障是三萬一千零九元，也並非全都是夜班工作，不過，有些工作是要輪班。

政府推出的「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」、「青年就業領航計畫」，預計八月起試辦三年，每年提供五千名高中職應屆畢業生每月一萬元補助，三年期滿後，參與計畫者可提領卅六萬元。

目前初步提供的職缺，包括家禽屠宰作業員、科技業技術員、木工職人、農業栽培人員、信用卡業務員和汽修技師等，不過，傳出有部分薪資僅符合基本工資二萬一千零九元，且大都是夜班、輪班。

教育部青年教育與就業儲蓄帳戶專案辦公室執秘王俊權表示，初步已蒐集七千多個職缺，但要具備發展性、技術性、安全性、優於勞基法薪資、優良勞動條件等五條件才會給予補助，例如職缺月薪至少要二萬五千元。若發生經常性輪值夜班等不法情事，勞動部將啟動勞動檢查懲處企業。

王俊權說，預定三月勞動部會確認職缺類別，五月公布詳細工作內容及條件等，學生須填寫計畫報告，進而媒合，方案聘用的是正式員工。

學生盼提供職缺具有技術性

開南商工二年級學生張功碩表示，一個班上大概有一、二個同學確實想畢業後先就業，政府開出的職缺仍應具有技術性和專業性，不能以端盤子等工作為主，不管讀書或就業，年輕人應不會想浪費青春。

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  • 行政院推出「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，圖為台北市開南商工學生放學情形。（記者廖振輝攝）

    行政院推出「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，圖為台北市開南商工學生放學情形。（記者廖振輝攝）

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