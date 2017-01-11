台鐵前處長收賄 被彈劾退休金照領

2017-01-11

〔記者林良昇／台北報導〕交通部台鐵局工務處前處長陳憲頂任職期間涉嫌辦理台鐵局「舊山線復駛計畫」，收受卅萬元賄款，經法院一審判決違反貪汙治罪條例，監察院昨彈劾陳憲頂，並移送公務員懲戒委員會。

監委林雅鋒坦言，就算陳憲頂被彈劾，但他收賄時在二○一六年公務員懲戒法新法修正前，本案適用舊法，公懲法舊法並無剝奪、減少退休金或罰款規定，本次彈劾對陳的退休金無絲毫影響，象徵意義大於實質意義。