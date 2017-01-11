台灣觀巴、台灣好行 春節不打烊

2017-01-11

〔記者甘芝萁／台北報導〕許多民眾會在春節假期出遊，觀光局輔導旅行社於春節推出59條「台灣觀巴」套裝旅遊行程及輔導縣市政府、國家風景區管理處開行39條「台灣好行」，民眾可至台灣觀光資訊網taiwan.net.tw「106年交通部觀光局春節連續假期疏運觀光資訊」網頁查詢。另也印發「交通部春節疏運觀光路網圖」摺頁，各地旅遊服務中心、鐵公路車站、郵局及國道服務區均可免費索取，並有電子地圖檔案供下載。

觀光局預估春節期間各觀光地區易壅塞處包含金瓜石、九份、海科館、八斗子、南方澳、八卦山大佛天空步道、日月潭、阿里山、布袋高跟鞋教堂、好美里彩繪村、北門水晶教堂、關子嶺、屏東縣台灣原住民文化園區、山川琉璃吊橋、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、初鹿牧場、台東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區，提醒民眾多搭乘公共運具出遊。