馬路成天堂路 每年400青年斷魂
2017-01-11
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長賀陳旦昨宣示，交通安全是無可替代的價值，交通部今年起至一○八年訂定交通安全目標，將透過安全教育、加強駕駛人訓練與駕照考訓制度變革等，甚至規劃未來交通違規者強制參加交安講習後還需加考測驗，未通過就需再講習，目標三年內將交通事故死亡人數降低十五％，尤其年輕死亡人數要減卅五％。
交通事故死亡人數 交通部拚3年降15％
為與國際接軌、更清楚顯示交通事故嚴重性，賀陳旦表示，今年起，道路交通死亡人數，統一以事故發生卅日內做統計。據此，前年交通事故死亡就有近三千人、受傷四十一萬人次；十八至廿四歲年輕族群的死傷人數，過去五年都沒減少，每年死亡約四百人。
賀陳旦表示，不斷看著年輕人因交通事故受傷臥床、死亡，其中有上百人是騎機車的大專學生，令人惋惜；因此，這三年會將年輕族群當輔導重點，期望年死亡人數能減少卅五％，降至每年兩百五十人以下。
交通部道安委員會則指出，將加強宣導與安全教育，也將協助車輛安全設施升級，例如鼓勵大客車、大貨車加裝視野輔助系統，減少因內輪差造成事故；針對年輕族群，除推廣公車進校園、以降低學子騎車通勤機率。
在機車安全方面，去年考照筆試及路考都增加難度，未來規劃將加強無照駕駛、酒駕等違規者講習再教育，更擬比照日本，在講習後增加測驗，未通過者就得重新再上課；此外，近五年來每年有十萬件以上的無照駕駛，將更大力加強取締。
大學生認強制講習效果不大
蔡姓大學生表示，交通部規劃措施中，恐怕只有公車進校園對於減少學生騎機車較有效；但增加考照難度、違規參加講習測驗等辦法，恐怕用處不大，畢竟會違規的人可能多自認技術好，很多就是抱著僥倖心態，嚇阻效果不大。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 今回暖高溫可達27度 週五降溫變天！
- 01/11 各報重點新聞一覽
- 3D手術鼻竇炎 終結莫名頭痛
- 116×11公分 史上最大支！海關查獲走私象牙 從北京買來的
- 政院掛保證 高中職畢業生就業至少領31K
網友回應
熱門新聞
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆指交小鮮肉
- 《職場跑跳碰》逆境讓人生加分
- 武田藥品 54億美元買下癌症藥廠Ariad
- 羅浥薇薇／我記得
- 許孟哲10年磨一劍 變冰上曲棍球國手
- 胡婉玲直擊北韓民心 搭電車街訪 暗樁隨行
- 總預算三讀通過 小刪11億
- 關鍵電話談什麼？馬教唆洩密案 秘書、黃世銘證詞兜不攏
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 竹北外環道通了 民憂髮夾彎釀禍
- 大湖自救會盼原屋保留 協調未果
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ortega backs global role for Taiwan
- 助原民就業 土坂部落闢農園
- 薛哲手指骨折 辭退經典賽
- 追債當街開3槍 1槍竟射破派出所玻璃
- 史明開講 讚蔡英文「將台灣帶往更好方向」
- 美度抗磁防震 精準優雅微奢華
- 連環踩雷 富邦金去年獲利年減24%
- 台瓜高層頻互訪 外交部：邦誼穩固
- 「偶像界朴寶劍」超夯 ASTRO2月訪台
- 自由廣場》吳敦義的眼淚 蔣經國的三不
- 自由廣場》叛國與愛台
- 蔡丁貴今入獄 昨追思二二八
- 黑名單解禁 「兄弟本色」4月攻蛋
- 不敵暴雨 千年隧道樹倒了
- 愛的小手變凶手 2歲童遭活活打死
- 異位性皮膚炎搔癢物質 日研究團隊找到
- 傳藝21日重開園 旺季差別收費挨批
- 206震災一年 市長探望維冠截肢2勇士
- 大武長濱漁港堆砂出海難 最快下週清運
- 排廢造假 福斯法遵主管遭美逮捕
- Q1房價 逾7成民眾看跌
- 蔡過境晤美政要 美國務院：沒有安排
- 豐田也低頭 承諾續在美投資
- 繳全年黨費才能票選黨魁 國民黨中常委︰不合理
- 自由廣場》一個陸軍上校的憂心
- 恐龍陪宣傳 南投燈會弦外音
- 出入道變沉沙池 頭份下興里民抗議
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬路成天堂路 每年400青年斷魂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分