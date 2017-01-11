馬路成天堂路 每年400青年斷魂

2017-01-11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長賀陳旦昨宣示，交通安全是無可替代的價值，交通部今年起至一○八年訂定交通安全目標，將透過安全教育、加強駕駛人訓練與駕照考訓制度變革等，甚至規劃未來交通違規者強制參加交安講習後還需加考測驗，未通過就需再講習，目標三年內將交通事故死亡人數降低十五％，尤其年輕死亡人數要減卅五％。

交通事故死亡人數 交通部拚3年降15％

為與國際接軌、更清楚顯示交通事故嚴重性，賀陳旦表示，今年起，道路交通死亡人數，統一以事故發生卅日內做統計。據此，前年交通事故死亡就有近三千人、受傷四十一萬人次；十八至廿四歲年輕族群的死傷人數，過去五年都沒減少，每年死亡約四百人。

賀陳旦表示，不斷看著年輕人因交通事故受傷臥床、死亡，其中有上百人是騎機車的大專學生，令人惋惜；因此，這三年會將年輕族群當輔導重點，期望年死亡人數能減少卅五％，降至每年兩百五十人以下。

交通部道安委員會則指出，將加強宣導與安全教育，也將協助車輛安全設施升級，例如鼓勵大客車、大貨車加裝視野輔助系統，減少因內輪差造成事故；針對年輕族群，除推廣公車進校園、以降低學子騎車通勤機率。

在機車安全方面，去年考照筆試及路考都增加難度，未來規劃將加強無照駕駛、酒駕等違規者講習再教育，更擬比照日本，在講習後增加測驗，未通過者就得重新再上課；此外，近五年來每年有十萬件以上的無照駕駛，將更大力加強取締。

大學生認強制講習效果不大

蔡姓大學生表示，交通部規劃措施中，恐怕只有公車進校園對於減少學生騎機車較有效；但增加考照難度、違規參加講習測驗等辦法，恐怕用處不大，畢竟會違規的人可能多自認技術好，很多就是抱著僥倖心態，嚇阻效果不大。