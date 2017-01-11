行車時間增7倍 春節國五恐塞癱
2017-01-11
〔記者鄭瑋奇、甘芝萁／台北報導〕交通部昨舉辦新春記者會，為讓民眾了解走國道不一定較快，特別公布春節易壅塞時段與路段，並藉國道數據統計凸顯重點塞車路段的行車時間，例如走國道五號開車時間恐會較平常多七倍以上，呼籲民眾多利用替代道路避開塞車。
北高6小時 交長不再作承諾
以往部長多會宣示北高行車儘量管控在六小時以內，交通部長賀陳旦昨不再作此承諾，強調不希望春節北高六小時的目標，成為交通部單獨承擔的十字架，沒人能保證春節國道行車時間，但交通部會先公布易壅塞路段、時段及替代道路資訊，讓民眾自己抉擇是否要在壅塞時段、路段開車上路。
今年春節期間國道疏運措施與往年相同，包含夜間十一點至隔日上午六點國道全線免收費，每日無免費廿公里優惠，並採單一費率收費，國三新竹系統至燕巢路段費率可再打八折；尖峰時段包含國一、國三、國五都會有高乘載管制，並再加開十六處特定路段路肩供民眾通行。
國五行車時間 將從15分變111分
這次春節期間國道重點壅塞路段則預估有十一處，在指定時段的行車時間估計都會是平常的三倍以上，其中大年初一至初四國道五號下午三點至晚間十一點的北上頭城—坪林，行車時間預估較平常十五分鐘將增加七．四倍，約要一一一分鐘，但走省道台九線只要六十分鐘，相差一．九倍。
春節空運部分，桃園機場公司昨表示，民航局核定今年春節期間（一月十四日到二月十一日）加班機一○三二架次，並以一月廿三日到廿六日及二月二日到六日為多，整體春節疏運量可較去年成長六．八％。
機場客運巴士業者在春節也將依旅客載運情況隨時彈性增派車班，可較平時增加約三成運能。
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