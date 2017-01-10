急性腹瀉就診增多 防諾羅要勤洗手

2017-01-10

衛福部疾管署統計，近4週急診急性腹瀉就診病例百分比分別為3.86、4.07、4.32與5.14，呈上升趨勢；今年截至1月8日，已接獲通報13起腹瀉群聚案件，有症狀人數高達679人，其中2起檢驗陽性，均與諾羅病毒相關，另11起檢驗中，案件發生場所以校園為主，其次為餐飲旅宿業。

疾管署提醒，飲食要使用安全的食材來源、食品調理過程符合衛生條件，且患者應在家休息至嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，降低病原藉由人與人接觸而增加傳播風險；若無法請假，則配戴口罩，並落實正確勤洗手、避免以手碰觸口鼻等衛生習慣，防止病毒傳播。（記者林惠琴）