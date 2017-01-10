「引痰檢驗」測白血球 肺阻塞用藥更準確
2017-01-10
記者林惠琴／台北報導
空污嚴重，可能造成慢性阻塞性肺病，通常以新型長效型支氣管擴張劑為治療主軸，但近來研究發現，部分相關患者的血液與痰液中的嗜酸性白血球較多，病況容易急性惡化，而此類病人對吸入性類固醇治療反應較佳；台北榮總透過「引痰檢驗」法，將可以更了解病情，進而更精準用藥。
「慢性阻塞性肺病」主要是長期抽菸或空氣污染物刺激呼吸道發炎，誘發各種發炎細胞聚集與發炎物質活化，導致黏液分泌增多、呼吸道變厚變窄，造成氣促、胸悶、咳嗽等症狀，長期會破壞肺泡間質組織產生慢性支氣管炎、肺氣腫，影響肺功能，甚至死亡。
台北榮總臨床呼吸生理科主任彭殿王表示，傳統呼吸道發炎細胞鑑定須先將患者麻醉後，利用支氣管鏡由口或鼻腔進入氣管切片，或將無菌生理食鹽水灌入支氣管，再回抽分析肺泡液體的各種發炎細胞組成分布，觀察呼吸道發炎的變化，但切片可能造成患者出血、缺氧，或因麻醉可能產生過敏性休克、呼吸抑制或血壓降低等風險，而經鼻腔或口腔進入原本無菌的呼吸道檢查，也可能發生暫時性的菌血症或發燒等，步驟繁複，危險性相對較高。
不過，彭殿王指出，引痰檢驗透過超音波震盪器將高張溶液食鹽水轉化成微小分子，患者吸入呼吸道後，會產生痰液，進而藉此測定、分析呼吸道的發炎狀況與病理性變化，過程非侵入性，可避免麻醉、缺氧與感染風險，大幅減輕患者對檢查的恐懼。
另外，氣喘患者利用引痰檢驗，分析痰液發炎細胞，也可發現不同細胞分型對吸入性類固醇治療的療效反應，進一步分辨個案的疾病類型與治療方向。彭殿王說，期許未來能建立大型平台，彙整更多患者資訊，了解同一疾病的不同表現型，更深化臨床與基礎研究，造福病人。
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