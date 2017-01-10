「斷指」泡機油1小時 微創手術成功接回
記者楊金城／佳里報導
23歲印尼籍勞工，操作切割機台時不慎被機器切斷左手中指的第一截，斷指掉進機油內浸泡一個多小時，又不敢講，怕因受傷被送回國失去工作，自行到佳里奇美醫院掛急診，整形重建外科主治醫師林祐丞為他進行微創手術成功接回斷指，成就一段佳話。
林祐丞說：「台灣醫療雖然方便，但斷指浸泡在機油中這麼長的時間後，才進行接合相當罕見。沒人知道長時間的機油浸泡對斷肢會造成什麼不可逆的傷害？顯微手術中除了適當清創，也藉由建立多套血循的方式增加斷指存活機會。」
林祐丞第一次碰上斷指泡在機油的病例，查過醫學文獻和請教其他醫師都沒類似病例，雖然接合手術的成功機會不高，但他決定放手一搏。
林祐丞說，機台底下的機油有油污和金屬物質，可能對斷指造成組織損害、血管阻塞，接合手術前的清洗很重要，他用生理食鹽水和酒精性消毒液花了半小時清洗斷指，再花兩個多小時修補關節、縫合兩條動脈和兩條靜脈才成功接回斷指，術後手指出現水泡，代表組織受損，所幸損傷程度不大，治療半個月後，手指恢復功能。如果民眾遇上斷肢，還是盡可能保存送醫，由醫師診斷如何治療。
這名皮膚黝黑的外籍勞工是在上個月就醫，不太會說中文，只能向醫護人員展示少了一截的手指，示意請醫師把傷口包紮起來就好。醫護人員趕緊找來同國籍看護幫忙翻譯。才知道斷指勞工被機台切斷左手中指，切斷處已到第二截前端，但他不敢讓人知道，更不敢去尋回斷肢，請了假，默默獨自一人搭計程車到醫院治療傷口。
因為，他剛來台灣工作賺錢，深怕受傷失能後被遣返回國。後經急診醫護百般苦勸，斷指勞工才肯打電話委託同事在機器的底層找回浸泡在機油裡一個多小時的斷指，再交給林祐丞以顯微手術成功接回，並恢復原來功能。
林祐丞說，外籍勞工能重拾原來手指不是外科醫師的功勞，而是幸運的遇到台灣急診裡最美麗的人情味。
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