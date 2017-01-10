近9成勞工年後想轉職 自評可加薪4348元

2017-01-10

〔記者吳柏緯／台北報導〕年後轉職潮來了！根據yes123求職網統計，高達八十八．九％的勞工想在農曆年後換工作，比率創下近七年新高。跳槽族自評，跳槽後大約可加薪四三四八元，也是近七年最高。

最想跳槽中鋼、富邦金與台積電

yes123求職網昨公布「年後跳槽與海外上工調查」結果，顯示近九成的上班族透露農曆年後想換工作，比去年增加一．八個百分點，更創下二○一一年以來新高。最想跳槽的公司則是中鋼、富邦金與台積電。

在補教界任職近十年的Cindy，帶班兼招生，每天工作長達十六個小時。她表示，工時太長難兼顧家庭，而且身體又出了狀況，因此選在年前辭職，目前正在學習第二專長，並在網路販賣手作品。

不只渴望年後跳槽，調查顯示，年後跳槽族中，有高達七成打算同時轉行換跑道，理想的轉入產業第一名為科技資訊業。yes123發言人楊宗斌分析，雖然工時長，然而面對大環境的薪水停滯十六年情況，科技業的福利與薪資水準都較一般產業好，因此成為轉職首選。

83％上班族考慮到海外找機會

也有八十三％的上班族透露，考慮到海外尋找工作的機會，受訪者自評，赴海外求職的平均月薪，將比目前在台灣領的月薪多出一二一．三％。

即將前往新加坡擔任輔警工作的Peggy表示，出社會十一年，幾乎每年換工作，也曾赴澳洲打工及環遊世界，返台面試數家公司，覺得薪水都太低，因此計畫農曆年後去新加坡當輔警，預計薪資可達五至六萬。

不過，楊宗斌指出，離鄉背井工作，除要放下熟悉的家人與生活環境，還得擔心當地物價，賺的錢是否不夠花，所以如果前往海外工作，除了薪水較高這項誘因，也要全盤考量。