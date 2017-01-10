| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

近9成勞工年後想轉職 自評可加薪4348元

2017-01-10

〔記者吳柏緯／台北報導〕年後轉職潮來了！根據yes123求職網統計，高達八十八．九％的勞工想在農曆年後換工作，比率創下近七年新高。跳槽族自評，跳槽後大約可加薪四三四八元，也是近七年最高。

最想跳槽中鋼、富邦金與台積電

yes123求職網昨公布「年後跳槽與海外上工調查」結果，顯示近九成的上班族透露農曆年後想換工作，比去年增加一．八個百分點，更創下二○一一年以來新高。最想跳槽的公司則是中鋼、富邦金與台積電。

在補教界任職近十年的Cindy，帶班兼招生，每天工作長達十六個小時。她表示，工時太長難兼顧家庭，而且身體又出了狀況，因此選在年前辭職，目前正在學習第二專長，並在網路販賣手作品。

不只渴望年後跳槽，調查顯示，年後跳槽族中，有高達七成打算同時轉行換跑道，理想的轉入產業第一名為科技資訊業。yes123發言人楊宗斌分析，雖然工時長，然而面對大環境的薪水停滯十六年情況，科技業的福利與薪資水準都較一般產業好，因此成為轉職首選。

83％上班族考慮到海外找機會

也有八十三％的上班族透露，考慮到海外尋找工作的機會，受訪者自評，赴海外求職的平均月薪，將比目前在台灣領的月薪多出一二一．三％。

即將前往新加坡擔任輔警工作的Peggy表示，出社會十一年，幾乎每年換工作，也曾赴澳洲打工及環遊世界，返台面試數家公司，覺得薪水都太低，因此計畫農曆年後去新加坡當輔警，預計薪資可達五至六萬。

不過，楊宗斌指出，離鄉背井工作，除要放下熟悉的家人與生活環境，還得擔心當地物價，賺的錢是否不夠花，所以如果前往海外工作，除了薪水較高這項誘因，也要全盤考量。

廣告
  • yes123求職網昨日舉行「年後跳槽與海外上工調查」記者會，數據顯示有88.9％的上班族透露年後想換工作。圖為韓式燒肉店工作人員。 （記者羅沛德攝）

    yes123求職網昨日舉行「年後跳槽與海外上工調查」記者會，數據顯示有88.9％的上班族透露年後想換工作。圖為韓式燒肉店工作人員。 （記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：近9成勞工年後想轉職 自評可加薪4348元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.