一個學生也要成班 政院公告禁止廢校

2017-01-10

〔記者吳柏軒、黃明堂、張勳騰／綜合報導〕一個學生也得成班！

行政院昨正式公告「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」，禁止地方政府以學生人數不足為理由廢校，而且若就學區內只有一所國中或國小，或是其他學校距離太遠也不能廢校。

教育部解釋是顧及學生就學權益；家長與教師團體表示贊同大方向，但提醒各地有特殊情況，中央政府也需注意偏鄉小校學童是否因缺少同儕而影響其成長發展。

少子化趨勢下，中小學面臨存續問題。據統計，一○四學年全校五十人以下的國小有三七四所、國中十六所。去年共有十二所學校、分校、分部停辦，另有四校與他校合併。

廢校須學區過半居民同意

教育部國教署副署長許麗娟強調，未來若學校要停辦，須符合「就學區內設有戶籍的選舉權人書面連署達二分之一以上同意」，或是「就學區內無適齡學童」等要件，且需經專家評估、公聽會、地方機關教育審議委員會通過後，才能正式停辦。若地方政府擔心學生無同儕，可採取混齡編班教學，或是委託私人辦理，教育部將補助經費。

台東縣教育處副處長劉俊毅表示，這項規定原本就訂定在原住民族基本法裡，只是擴及一般學校，未來將會繼續辦理。

苗栗縣政府教育處副處長葉芯慧指，會配合教育部規定辦理。